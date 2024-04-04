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По одной из улиц села Мазунино Сарапульского района хлынул поток талых вод

21:09, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По одной из улиц села Мазунино Сарапульского района хлынул поток талых вод
21:09, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#происшествие\n#вода
Фото: скриншот видео Anton Konstantinovich
153
0

Местные жители наблюдают это явление почти каждый год.

Сарапул. Удмуртия. В селе Мазунино Сарапульского района хлынул поток талых вод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапульского района.  

В соцсетях стало распространяться видео с бурным потоком воды, которая течёт по одной из улиц села Мазунино. В администрации района подтвердили, что данное видео было снято 3 апреля 2024 года.

Отмечается, что эта талая вода хлынула с сельскохозяйственных полей. На номер «112» местные жители не присылали никаких сообщений. 

«Жители отмечают, что подобное явление бывает практически ежегодно. Вода быстро уходит. В настоящее время дорога в населённом пункте чистая», — заявляет пресс-служба администрации Сарапульского района. 

 

21:09, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#происшествие\n#вода