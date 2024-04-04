По одной из улиц села Мазунино Сарапульского района хлынул поток талых вод

Сарапул. Удмуртия. В селе Мазунино Сарапульского района хлынул поток талых вод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапульского района.

В соцсетях стало распространяться видео с бурным потоком воды, которая течёт по одной из улиц села Мазунино. В администрации района подтвердили, что данное видео было снято 3 апреля 2024 года.

Отмечается, что эта талая вода хлынула с сельскохозяйственных полей. На номер «112» местные жители не присылали никаких сообщений.

«Жители отмечают, что подобное явление бывает практически ежегодно. Вода быстро уходит. В настоящее время дорога в населённом пункте чистая», — заявляет пресс-служба администрации Сарапульского района.