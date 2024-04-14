На Волге в Татарстане столкнулись два грузовых парома

Казань. Республика Татарстан. Столкновение двух грузовых паромов произошло на реке Волга в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент случился вечером 13 апреля вблизи села Верхний Услон. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку. Прокурор выяснит, как соблюдались требования о безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты примет меры реагирования.