В Кузбассе житель многоэтажки пытался провести в квартиру лошадь

Осинники. Кемеровская область. Лошадь привел в съемную квартиру житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области. Инцидент произошел ночью и попал на видео, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Mash Siberia.

На кадрах видно, что мужчина пытался завести животное в дверь, но разругался с женой. После длительной перепалки «гусар» попытался сесть на лошадь, но это ему не удалось. Тогда он вывел животное из подъезда и удалился вместе с ним. Лошадь оставила в подъезде после себя несколько «яблок».

Соседи пытаются дозвониться до владельца квартиры, чтобы он выселил неадекватного жильца, но пока им это не удалось.