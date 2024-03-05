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В Кузбассе житель многоэтажки пытался провести в квартиру лошадь

17:54, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Кузбассе житель многоэтажки пытался провести в квартиру лошадь
17:54, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Кузбасс\n#Кемерово\n#происшествие\n#скандал\n#видео\n#животные\n#лошадь
Фото: pxhere.com
54
0

При этом он поругался с женой, после чего покинул дом вместе с животным.

Осинники. Кемеровская область. Лошадь привел в съемную квартиру житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области. Инцидент произошел ночью и попал на видео, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Mash Siberia.

На кадрах видно, что мужчина пытался завести животное в дверь, но разругался с женой. После длительной перепалки «гусар» попытался сесть на лошадь, но это ему не удалось. Тогда он вывел животное из подъезда и удалился вместе с ним. Лошадь оставила в подъезде после себя несколько «яблок».

Соседи пытаются дозвониться до владельца квартиры, чтобы он выселил неадекватного жильца, но пока им это не удалось.

17:54, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Кузбасс\n#Кемерово\n#происшествие\n#скандал\n#видео\n#животные\n#лошадь