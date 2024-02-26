Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Из-за возгорания котельной в Кизнере пострадала рядом стоящая автомойка

11:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за возгорания котельной в Кизнере пострадала рядом стоящая автомойка
11:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие
Фото: unsplash.com (Cullan Smith)
233
0

Здания были построены вплотную друг к другу.

Кизнер. Удмуртия. За минувшие сутки с 25 на 26 февраля в Удмуртии зарегистрировали 5 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.  

Одно возгорание произошло в котельной в посёлке Кизнер. Так как здание стояло вплотную к автомойке, то огонь переместился и на неё. В результате огонь уничтожил потолочное перекрытие котельной, обрешетку кровли автомойки, пристрой и внутреннюю отделку на 50 кв. м.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. 

11:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие