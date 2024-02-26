Из-за возгорания котельной в Кизнере пострадала рядом стоящая автомойка

Кизнер. Удмуртия. За минувшие сутки с 25 на 26 февраля в Удмуртии зарегистрировали 5 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Одно возгорание произошло в котельной в посёлке Кизнер. Так как здание стояло вплотную к автомойке, то огонь переместился и на неё. В результате огонь уничтожил потолочное перекрытие котельной, обрешетку кровли автомойки, пристрой и внутреннюю отделку на 50 кв. м.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.