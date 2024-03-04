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Сбежавшего из зоопарка орангутана поймали в Москве

09:58, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сбежавшего из зоопарка орангутана поймали в Москве
09:58, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
782
0
#Москва\n#зоопарк\n#происшествие\n#побег\n#животные\n#обезьяны
Фото: pxhere.com
782
0

Администрация заверяет, что примат не представлял опасности для людей.

Москва. В московский зоопарк «Планета обезьян» вернули сбежавшего орангутана. Примата изловили сотрудники учреждения, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснили агентству в «Планете обезьян», беглец был некрупной особью. По заверениям администрации зверинца, животное не представляло опасности для людей. Зоопарк находится на Калужском шоссе в Москве.

Напомним, летом 2023 года в том же учреждении обезьяна покусала маленькую девочку, малышка лишилась двух пальцев.

09:58, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
782
0
#Москва\n#зоопарк\n#происшествие\n#побег\n#животные\n#обезьяны