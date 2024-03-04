Сбежавшего из зоопарка орангутана поймали в Москве

Москва. В московский зоопарк «Планета обезьян» вернули сбежавшего орангутана. Примата изловили сотрудники учреждения, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснили агентству в «Планете обезьян», беглец был некрупной особью. По заверениям администрации зверинца, животное не представляло опасности для людей. Зоопарк находится на Калужском шоссе в Москве.

Напомним, летом 2023 года в том же учреждении обезьяна покусала маленькую девочку, малышка лишилась двух пальцев.