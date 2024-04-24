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Вся королевская конница: лошади дворцовой кавалерии потоптали людей и автобус в Лондоне

16:43, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Вся королевская конница: лошади дворцовой кавалерии потоптали людей и автобус в Лондоне
16:43, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#Лондон\n#происшествие\n#скандал\n#армия\n#животные\n#кони
Фото: pxhere.com
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В больницы доставили четверых пострадавших жителей.

Лондон. Великобритания. Сбросившие всадников кони дворцовой кавалерии Карла II устроили переполох в центре Лондона. В результате инцидента пострадали не менее четырех человек, передает RT со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что несколько лошадей королевской конной гвардии вырвались из строя во время учений утром 24 апреля. По данным скорой помощи британской столицы, кони нанесли травмы четверым людям, все они доставлены в больницы.

Одна лошадь разбила лобовое стекло двухэтажного автобуса.

В итоге разбежавшихся животных переловили и вернули в конюшни.

16:43, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Великобритания\n#Лондон\n#происшествие\n#скандал\n#армия\n#животные\n#кони