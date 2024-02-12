В Краснодаре лопнул трос лифта с людьми

Краснодар. Краснодарский край. Обрыв троса грузового лифта произошел в одной из новостроек Краснодара. В кабине в тот момент были люди, пишет Коммерсантъ.

В соцсетях местные жители сообщают, что инцидент произошел вечером 10 февраля в жилом комплексе «Сармат». По словам очевидцев, кабина остановилась на четвертом этаже. Никто не пострадал. В связи с происшествием проверку проводит прокуратура.

Застройщиком жилого комплекса является ООО СЗ «Сармат-Строй». Компания зарегистрирована в 2021 году в Краснодаре.

Напомним, в 2023 году в одной из больниц Перми лифт с людьми рухнул в шахту. Пассажиры получили травмы.