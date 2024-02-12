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В Краснодаре лопнул трос лифта с людьми

16:58, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Краснодаре лопнул трос лифта с людьми
16:58, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Краснодар\n#жилой комплекс\n#происшествие\n#авария\n#проверка\n#лифт
Фото: pxhere.com
114
0

Кабина остановилась на 4 этаже.

Краснодар. Краснодарский край. Обрыв троса грузового лифта произошел в одной из новостроек Краснодара. В кабине в тот момент были люди, пишет Коммерсантъ.

В соцсетях местные жители сообщают, что инцидент произошел вечером 10 февраля в жилом комплексе «Сармат». По словам очевидцев, кабина остановилась на четвертом этаже. Никто не пострадал. В связи с происшествием проверку проводит прокуратура. 

Застройщиком жилого комплекса является ООО СЗ «Сармат-Строй». Компания зарегистрирована в 2021 году в Краснодаре. 

Напомним, в 2023 году в одной из больниц Перми лифт с людьми рухнул в шахту. Пассажиры получили травмы.

16:58, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Краснодар\n#жилой комплекс\n#происшествие\n#авария\n#проверка\n#лифт