Несколько игроков покинули расположение «Ижстали»

До 30 июля команда проведет сбор на базе в «Чекериле».

Ижевск. Несколько игроков покинули расположение хоккейного клуба «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба команды, до 30 июля команда проведет сбор на базе в «Чекериле».

«ХК «Ижсталь» отправился на базу «Чекерил», где с 17 по 30 июля пройдет предсезонный сбор. Две недели кропотливой работы над физической подготовкой будут перемежаться тренировками на льду и двусторонними играми. По итогам этого сбора могут последовать кадровые решения», - говорится в сообщении.

Отметим, что уже сегодня на сборы не поехали нападающие Никита Реунов и находившийся на просмотре Дмитрий Саломатов, а также защитники Клим Мерзляков и Владимир Калугин, которые отправились на подготовку в свои команды (в Глазов и Череповец).

Нападающий Иван Бакулин получил травму и уехал на лечение в Череповец.