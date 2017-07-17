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      Несколько игроков покинули расположение «Ижстали»

      15:08, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:08, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
      152
      0

      До 30 июля команда проведет сбор на базе в «Чекериле».

      Ижевск. Несколько игроков покинули расположение хоккейного клуба «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба команды, до 30 июля команда проведет сбор на базе в «Чекериле».

      «ХК «Ижсталь» отправился на базу «Чекерил», где с 17 по 30 июля пройдет предсезонный сбор. Две недели кропотливой работы над физической подготовкой будут перемежаться тренировками на льду и двусторонними играми. По итогам этого сбора могут последовать кадровые решения», - говорится в сообщении.

      Отметим, что уже сегодня на сборы не поехали нападающие Никита Реунов и находившийся на просмотре Дмитрий Саломатов, а также защитники Клим Мерзляков и Владимир Калугин, которые отправились на подготовку в свои команды (в Глазов и Череповец).

      Нападающий Иван Бакулин получил травму и уехал на лечение в Череповец.

      15:08, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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