Радиационный фон стал причиной введения режима ЧС в Хабаровске

Хабаровск. Хабаровский край. Режим чрезвычайной ситуации объявили на части территории Индустриального района Хабаровска. Там отмечено повышение естественного радиационного фона, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Угроза населению города отсутствует, считают в муниципалитете, уровень радиации невелик. Тем не мнее доступ на опасную территорию временно запретили.

Также в мэрии сообщили, что причину инцидента изучают на месте специалисты Хабаровского комбината «Радон». Ответ они обещают дать уже сегодня, отметили в администрации города.