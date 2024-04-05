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Радиационный фон стал причиной введения режима ЧС в Хабаровске

15:37, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Радиационный фон стал причиной введения режима ЧС в Хабаровске
15:37, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
472
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#чрезвычайная ситуация\n#опасность\n#радиация
Фото: pxhere.com
472
0

Источник излучения устанавливают.

Хабаровск. Хабаровский край. Режим чрезвычайной ситуации объявили на части территории Индустриального района Хабаровска. Там отмечено повышение естественного радиационного фона, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Угроза населению города отсутствует, считают в муниципалитете, уровень радиации невелик. Тем не мнее доступ на опасную территорию временно запретили. 

Также в мэрии сообщили, что причину инцидента изучают на месте специалисты Хабаровского комбината «Радон». Ответ они обещают дать уже сегодня, отметили в администрации города.

 

15:37, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
472
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#чрезвычайная ситуация\n#опасность\n#радиация