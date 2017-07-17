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      Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах

      15:54, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:54, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
      112
      0

      Администрация Ижевска попросила сообщать жителей города о засорении и разрушении на системе ливневой канализации по телефону 78-72-78.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах на территории республики. Администрация Ижевска в свою очередь попросила сообщать жителей города о засорении и разрушении на системе ливневой канализации по телефону 78-72-78 («Служба благоустройства и дорожного хозяйства»).

      «По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС», в ближайший час с сохранением до 22:00 17 июля местами по республике и в городе Ижевске ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

      Администрация также предупреждает, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевой воды на некоторых дорогах. К ним относятся:

      - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

      - улицы Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

      - улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

      - улица Чугуевского перекресток с улицы Карла Маркса;

      - улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

      - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

      - улица Кирова, у реки Подборенки;

      - улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

      - улица Глинки;

      - улица Новостроительная, 29;

      - улица Гагарина.

      15:54, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

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