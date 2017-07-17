Администрация Ижевска попросила сообщать жителей города о засорении и разрушении на системе ливневой канализации по телефону 78-72-78.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах на территории республики. Администрация Ижевска в свою очередь попросила сообщать жителей города о засорении и разрушении на системе ливневой канализации по телефону 78-72-78 («Служба благоустройства и дорожного хозяйства»).

«По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС», в ближайший час с сохранением до 22:00 17 июля местами по республике и в городе Ижевске ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

Администрация также предупреждает, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевой воды на некоторых дорогах. К ним относятся:

- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

- улицы Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

- улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

- улица Чугуевского перекресток с улицы Карла Маркса;

- улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

- улица Кирова, у реки Подборенки;

- улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

- улица Глинки;

- улица Новостроительная, 29;

- улица Гагарина.