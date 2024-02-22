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Крыло пассажирского Boeing в США частично разрушилось в полете

14:17, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Крыло пассажирского Boeing в США частично разрушилось в полете
14:17, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#авиация\n#происшествие\n#самолет
Фото: pxhere.com
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Экипаж совершил экстренную посадку.

Денвер. США. Во время рейса у самолета Boeing 757-200 в США было обнаружено повреждение крыла. Лайнер с пассажирами экстренно сел в Денвере, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что воздушное судно авиакомпании United Airlines летело из Сан-Франциско в Бостон. Один из пассажиров обратил внимание на резкую вибрацию и чрезмерно высокий уровень шума после старта. Отодвинув шторку на иллюминаторе, он заметил, что передняя кромка крыла самолета разрушена. Проблему обнаружили и пилоты. Они посадили лайнер со 165 пассажирами в ближайшем аэропорту – это оказался Денвер, штат Колорадо. До Бостона пассажирам пришлось добираться другим рейсом.

Напомним, в январе в США совершил экстренную посадку «Боинг», у которого во время полета отделилась входная дверь, через которую выпало пустое кресло.

14:17, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#США\n#авиация\n#происшествие\n#самолет