На Чукотке спасли проведшего почти полгода в тундре пенсионера

Усть-Белая. Чукотский автономный округ. Полицейские нашли пропавшего на Чукотке пенсионера. Больше 5 месяцев 70-летний мужчина не мог вернуться домой, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, пропавший является большим любителем природы и рыбалки, раньше он нередко жил в домике на берегу реки один от 3 до 6 месяцев. Однако в последний раз, уходя на промысел осенью, добытчик обещал вернуться домой к Новому году. Не дождавшись мужа, его жена обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Чукотского автономного округа Эдуарду Бадаеву.

Полицейские нашли рыбака примерно в 150 километрах от села. Оказалось, что возвращаться он не решился из-за сильных морозов, которые надеялся переждать в зимовье. Месяц назад у отшельника закончились продукты, с тех пор он питался только корой деревьев и рыбой. Истощенного мужчину доставили домой. От медицинской помощи он отказался. Семья выразила глубокую благодарность сотрудникам полиции за спасение человеческой жизни.