Двое солдат попали под гусеницы военной техники на учениях НАТО в Польше

Варшава. Польша. Несчастный случай произошел в Польше во время учений НАТО. Под трак гусеничной машины попали двое военнослужащих, передает RT со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Состояние пострадавших потребовало реанимационных действий, на место вызваны вертолеты скорой помощи. Сообщается, что инцидент случился в центре подготовки сухопутных войск в Дравско-Поморском.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 проходят в Польше. 4 марта в рамках маневров началась переправа через реку Вислу. За три дня реку должны пересечь более 3,5 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.

UPD: позднее стало известно о гибели одного из пострадавших. Солдату было 20 лет. Второго на вертолете доставили в госпиталь.