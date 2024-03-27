Обрушившим мост в США контейнеровозом мог управлять гражданин Украины

Балтимор. США. Капитаном судна Dali, врезавшегося в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, мог быть гражданин Украины. На портале Balticshipping появились документы предполагаемого виновника аварии, пишет Газета.ру со ссылкой на киевские СМИ.

Имя 52-летнего капитана, подписавшего в феврале 2024 года контракт на управление контейнеровозом, скрыто, но в графе «гражданство» указана Украина. Известна также зарплата специалиста — 10 200 долларов США.

Напомним, несколько пролетов автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушились после того, как 26 марта в сооружение врезался контейнеровоз. Погибли как минимум 6 человек, это строительные рабочие. Кроме того, сообщается о нескольких машинах, упавших в реку. Произошедшее является несчастным случаем, о диверсии речь не идет, заявил президент США Джо Байден.

Длина моста через реку Патапско составляет 2,4 км, через него проходит автомагистраль 695. Порт Балтимора, который обслуживал мост, является девятым по значимости в США. В нем заняты более 15 тыс. человек, также порт создает 139 тыс. рабочих мест в Мэриленде. Губернатор Уэс Мур объявил режим чрезвычайной ситуации в штате, пишет Лента.ру.