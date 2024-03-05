Порыв водопровода произошел в районе перекрестка улиц Сабурова и Союзной в Ижевске

У автобуса №40 временно изменили маршрут.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вечером 5 марта около перекрёстка улиц Сабурова и Союзной произошёл порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Вода распространилась по улицам. На месте работает аварийная бригада «Ижводоканала».
Отмечается, что движение транспорта в этом районе может быть затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. ИПОПАТ временно изменил маршрут автобусов №40. Сейчас транспорт вместо движения по улицам Союзной и Автозаводской поворачивает на улицы Молодёжную и Петрова, и только потом двигается по Автозаводской.
После локализации порыва дорожные службы приступят к устранению последствий излива воды.