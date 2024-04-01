В окно кафе в Воронеже, где прогремел взрыв, могли бросить гранату

Воронеж. Воронежская область. Следователи назвали предварительную причину взрыва в кафе «Чайхана» в Воронеже. В окно заведения могли метнуть гранату, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что на данный момент это основная версия следователей.

По другим данным, специалисты не исключают, что в кафе сработало самодельное пиротехническое устройство. Эксперты пока не объявили своих окончательных выводов.

В ночь на 1 апреля неизвестный разбил стекло и бросил внутрь кафе «Чайхана» на улице Ленина в Воронеже неустановленный предмет, возможно, взрывное устройство. Внутри никого не было, люди не пострадали. Следы взрыва обнаружили работники заведения, пришедшие утром, они вызвали полицию.