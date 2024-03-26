Судно снесло крупный автомобильный мост в Балтиморе

Балтимор. США. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско обрушился в Балтиморе (штат Мэриленд, США). В сооружение врезался контейнеровоз, пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Foxbaltimore.

Проезд через мост остановлен, автомобилистов направляют в расположенный неподалеку туннель или предлагают объезжать водную преграду через город.

К разрушенному объекту направлены аварийно-спасательные службы. С моста могли упасть в реку проезжавшие по нему в момент столкновения автомобили. Точных данных о пострадавших не приводится.