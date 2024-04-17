В перевернувшейся на Байкале аэролодке погибли два человека

Большое Голоустное. Иркутская область. Аэролодка перевернулась на озере Байкал. В результате утонули два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное Иркутской области. На борту находились 6 человек. Из них четверым удалось выбраться на лед самостоятельно. Двое остались внутри судна и погибли.

В ликвидации последствий аварии участвовали 3 специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.