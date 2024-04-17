Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

В перевернувшейся на Байкале аэролодке погибли два человека

10:44, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В перевернувшейся на Байкале аэролодке погибли два человека
10:44, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Иркутская область\n#Байкал\n#авария\n#происшествие\n#гибель людей\n#МЧС
Фото: t.me/mchs_official
94
0

Четверым удалось спастись.  

Большое Голоустное. Иркутская область. Аэролодка перевернулась на озере Байкал. В результате утонули два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное Иркутской области. На борту находились 6 человек. Из них четверым удалось выбраться на лед самостоятельно. Двое остались внутри судна и погибли. 

В ликвидации последствий аварии участвовали 3 специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. 

10:44, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Иркутская область\n#Байкал\n#авария\n#происшествие\n#гибель людей\n#МЧС