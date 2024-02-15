При стрельбе в Канзас-Сити погиб один и ранены 29 человек

Канзас-Сити. США. Стрельба произошла в Канзас-Сити (США) во время парада по случаю победы местной команды по американскому футболу. Погиб один человек, а количество пострадавших по уточненным данным составило не менее 29 человек, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Сведения были получены CNN в четырех больницах города. При этом у 19 пациентов – огнестрельные травмы. В числе пострадавших – 11 детей, отмечает телеканал.

Парад был организован после победы команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле – финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL).

Как уточняет радио Sputnik, полиция задержала троих подозреваемых.