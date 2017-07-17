Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

В частном секторе Ленинского района ударными темпами строится 16-этажная высотка, против чего уже почти год выступают жители Татар-базара.

Ижевск. Удмуртия. Около полугода в Ижевске посреди частного сектора строится 16-этажка. Жителей Ленинского района этот вопрос крайне беспокоит, поскольку их тихой жизни пришел конец – теперь у них в соседях появится дом на 312 квартир. Стены высотки на Азина, 143 возводят буквально в нескольких метрах от заборов частных домов. По мнению старожилов, теперь их новые соседи заставят все внутренние проезды личным транспортом.

Конфликт застройщика и жителей Татар-базара Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-14.

Местные жители рассказывают, что они почти единогласно подписывали многочисленные обращения к местным и республиканским властям и в прокуратуру, но добиться прекращения строительства так и не смогли. «Все против. Писали в прокуратуру, в архитектуру, в прокуратуру, ответы все какие, что вот это все правильно, все законно, проблем нет никаких. А нас-то это всех напрягает, движение постоянное грузовых машин. Дорогу разбивают, а ее мы делали за свой счет. Работы ведутся практически круглосуточно», - сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» председатель местного уличкома Андрей Лебедев.

Слухи о том, что строительство высотного дома фактически «в огороде у соседа» скоро начнется, появились еще летом 2016 года. Тогда активные жители Татар-базара обратились к муниципальным властям, которые заверили их в том, что никакого строительства на этом месте не планируется. Житель улицы Красина Леонид Асланов рассказал, как тогда пообщался с главным архитектором города Владимиром Некрасовым. «Мы пошли даже к Некрасову, показали, начали смотреть уже в архитектуре документы, хоть и указана малоэтажная застройка, но не указано предельной высоты. То есть, допустим, зона общественно-деловой застройки в сочетании с высокоэтажной застройкой. Там, допустим, ограничение по высоте до 50 метров. Другие зоны, там где-то до 15 метров. А у нас почему-то не было. По ошибке не указали просто высоту, и его начали относить к категории «Остальные», то есть до 40 метров, что в принципе не соотносится даже с понятием малоэтажным», - рассказал мужчина.

Эта коллизия, по словам Леонида Асланова, и стала причиной конфликта. Тогда главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов говорил, что нельзя выдавать разрешение на строительство в этой спорной зоне до тех пор, пока не будут внесены изменения в городские подзаконные акты, регулирующие строительную деятельность. В конце декабря 2016 по результатам общественных слушаний такие изменения внесли, и теперь в районе улиц Красина и Азина нельзя строить дома выше 12 метров. Но застройщик к тому времени уже успел получить разрешение на строительство. На документе за подписью заместителя начальника главного управления архитектуры и строительства Ижевска Дмитрия Вако стоит дата - 12 декабря 2016.

Таким образом, неточность в градостроительном плане и в правилах землепользования и застройки Ижевска привела к тому, что застройщик может сослаться на свое право строить высотку на 312 квартир фактически «в соседнем огороде».

В свою очередь, руководитель отдела продаж ИП Третьяков Ю.С. (занимается заключением договоров долевого строительства «Видного дома») Рустам Насифуллин подтвердил, что все документы на строительство у застройщика есть. Более того, у него уже есть договоры с «Ижводоканалом» на подключение сетей холодного водоснабжения и водоотведения (канализацию), договор с «Ижевскими электрическими сетями» на подключение к электросетям, договор на подключение к газовым сетям с «Газпром газораспределением Ижевск». Насифуллин также предоставил копии этих документов, как и копии разрешения на строительство, акта проверки соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и инспекции Госстройнадзора Удмуртской Республики. Эта же организация своим заключением подтвердила соответствие застройщика ООО «Стройсоюз» и проектной декларации требованиям федерального законодательства.

В итоге жители Татар-базара оказались в патовой ситуации – прекратить стройку невозможно, так как по всем документам она законна. Один из местных жителей даже высказал мнение, что теперь им остается надеяться только на руководство республики или Президента России.