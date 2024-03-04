Кристина Орбакайте упала на сцене в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Концерт Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге мог обернуться травмами поп-исполнительницы. Во время выступления певица упала на сцене, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент попал на видео. Вероятно, артистка зацепилась за свой концертный наряд. Актеры массовки пришли на помощь звезде и помогли ей подняться. Судя по тому, что шоу продолжилось, певица не пострадала.

Издание отмечает, что концерт Орбакайте в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоялся после отмены нескольких других выступлений в России. Причиной называют недовольство общественности тем, что певица зарабатывает в нашей стране, но живет за границей. Добавим, перед концертом в холле зала убрали портрет матери Кристины Орбакайте – Аллы Пугачевой.

Кстати, недавно стало известно о готовности Орбакайте выступить перед бойцами СВО. Напомним, в феврале другой известный российский певец Филипп Киркоров на фоне критики за участие в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой посетил ДНР.