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Кристина Орбакайте упала на сцене в Санкт-Петербурге

11:04, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кристина Орбакайте упала на сцене в Санкт-Петербурге
11:04, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
616
0
#культура\n#эстрада\n#музыка\n#знаменитости\n#звезды\n#концерт\n#происшествие\n#шоу-бизнес\n#музыканты
Фото: pxhere.com
616
0

Причиной мог послужить длинный наряд певицы.

Санкт-Петербург. Концерт Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге мог обернуться травмами поп-исполнительницы. Во время выступления певица упала на сцене, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент попал на видео. Вероятно, артистка зацепилась за свой концертный наряд. Актеры массовки пришли на помощь звезде и помогли ей подняться. Судя по тому, что шоу продолжилось, певица не пострадала.

Издание отмечает, что концерт Орбакайте в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоялся после отмены нескольких других выступлений в России. Причиной называют недовольство общественности тем, что певица зарабатывает в нашей стране, но живет за границей. Добавим, перед концертом в холле зала убрали портрет матери Кристины Орбакайте – Аллы Пугачевой.

Кстати, недавно стало известно о готовности Орбакайте выступить перед бойцами СВО. Напомним, в феврале другой известный российский певец Филипп Киркоров на фоне критики за участие в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой посетил ДНР.

11:04, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
616
0
#культура\n#эстрада\n#музыка\n#знаменитости\n#звезды\n#концерт\n#происшествие\n#шоу-бизнес\n#музыканты