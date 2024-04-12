Застрявших на островке в Тихом океане рыбаков спасло слово HELP из листьев

Паликир. Федеративные Штаты Микронезии. Выложенное из листьев пальмы слово HELP («помогите», англ.) помогло спастись троим морякам, попавшим на необитаемый остров в Тихом океане. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал CBS.

Мужчины отправились на рыбалку, но у них возникли проблемы с лодкой. В результате они застряли на крошечном атолле Пикелот, который является частью Федеративных Штатов Микронезии.

Рыбаки выложили на песчаном пляже призыв о помощи и начали ждать спасателей. К счастью, надпись заметили с самолета береговой охраны.

Кстати, поиски пропавших начались лишь через 6 дней после того, как они перестали выходить на связь. Сообщается, что «робинзоны» выжили, питаясь кокосами. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает.