Налетчик с пистолетом и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 миллионов рублей

Хабаровск. Хабаровский край. Вооруженное нападение на офис банка произошло в Хабаровске. Детали происшествия сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным полиции, в вечернее время злоумышленник вошел в финансовое учреждение на улице Краснореченской. Угрожая предметами, похожими на пистолет и гранаты, он открыто похитил 11 млн рублей и валюту. Общая сумма ущерба составила 13 млн рублей. Со своей «добычей» налетчик скрылся.

Полицейские и сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия незамедлительно, однако задержать грабителя по горячим следам не удалось. Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают.