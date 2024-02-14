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Налетчик с пистолетом и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 миллионов рублей

15:21, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Налетчик с пистолетом и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 миллионов рублей
15:21, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#полиция\n#нападение\n#оружие\n#банки\n#деньги\n#ограбление
Фото: pxhere.com
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Полиция разыскивает злоумышленника.

Хабаровск. Хабаровский край. Вооруженное нападение на офис банка произошло в Хабаровске. Детали происшествия сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным полиции, в вечернее время злоумышленник вошел в финансовое учреждение на улице Краснореченской. Угрожая предметами, похожими на пистолет и гранаты, он открыто похитил 11 млн рублей и валюту. Общая сумма ущерба составила 13 млн рублей. Со своей «добычей» налетчик скрылся.

Полицейские и сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия незамедлительно, однако задержать грабителя по горячим следам не удалось. Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают.

15:21, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#полиция\n#нападение\n#оружие\n#банки\n#деньги\n#ограбление