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Взорвавшийся в Санкт-Петербурге дрон повредил остекление балконов

11:37, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Взорвавшийся в Санкт-Петербурге дрон повредил остекление балконов
11:37, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
451
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#взрыв\n#пожар\n#МЧС\n#губернатор\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
451
0

Факт инцидента в Красногвардейском районе подтвердил губернатор Беглов.

Санкт-Петербург. На месте чрезвычайного происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают специалисты МЧС и силовики. Об этом написал губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале, передает Лента.ру.

По словам чиновника, жертв нет. Повреждено остекление балконов двух домов. Жителей пострадавших квартир эвакуировали. Идет оценка повреждений. Создан оперативный штаб.

О причинах инцидента Беглов не сообщил. Ранее СМИ информировали, что на Пискаревском проспекте взорвался дрон. Его полет наблюдали жители. Судя по кадрам с места происшествия, в пятиэтажном жилом доме взрывом повредило окна и балконы, один из них загорелся.

11:37, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
451
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#взрыв\n#пожар\n#МЧС\n#губернатор\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация