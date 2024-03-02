Взорвавшийся в Санкт-Петербурге дрон повредил остекление балконов

Санкт-Петербург. На месте чрезвычайного происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают специалисты МЧС и силовики. Об этом написал губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале, передает Лента.ру.

По словам чиновника, жертв нет. Повреждено остекление балконов двух домов. Жителей пострадавших квартир эвакуировали. Идет оценка повреждений. Создан оперативный штаб.

О причинах инцидента Беглов не сообщил. Ранее СМИ информировали, что на Пискаревском проспекте взорвался дрон. Его полет наблюдали жители. Судя по кадрам с места происшествия, в пятиэтажном жилом доме взрывом повредило окна и балконы, один из них загорелся.