Посадку с горящим мотором совершил предназначенный для ядерного оружия американский бомбардировщик B-52

Майнот. США. Аварийную посадку совершил бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил США. Он способен нести на борту ядерное оружие, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Стратегический бомбардировщик экстренно приземлился на авиационной базе Майнот в штате Северная Дакота. Причиной послужило возгорание одного из двигателей во время полета. При посадке было повреждено крыло. Как сообщил российскому агентству представитель авиабазы, инцидент произошел еще 23 февраля. Летчики не пострадали. Экипаж эвакуировали, пожар был потушен. Ведется расследование.

Было ли на борту B-52 во время полета ядерное оружие, не уточняется.