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Посадку с горящим мотором совершил предназначенный для ядерного оружия американский бомбардировщик B-52

11:54, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Посадку с горящим мотором совершил предназначенный для ядерного оружия американский бомбардировщик B-52
11:54, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#США\n#авиация\n#военные\n#ядерное оружие\n#происшествие\n#пожар\n#опасность\n#самолет
Фото: pxhere.com
42
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Экипаж не пострадал, повреждено крыло.

Майнот. США. Аварийную посадку совершил бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил США. Он способен нести на борту ядерное оружие, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Стратегический бомбардировщик экстренно приземлился на авиационной базе Майнот в штате Северная Дакота. Причиной послужило возгорание одного из двигателей во время полета. При посадке было повреждено крыло. Как сообщил российскому агентству представитель авиабазы, инцидент произошел еще 23 февраля. Летчики не пострадали. Экипаж эвакуировали, пожар был потушен. Ведется расследование.

Было ли на борту B-52 во время полета ядерное оружие, не уточняется.

11:54, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#США\n#авиация\n#военные\n#ядерное оружие\n#происшествие\n#пожар\n#опасность\n#самолет