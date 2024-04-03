Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Во Флориде упавший с орбиты космический мусор пробил крышу и два этажа дома

13:04, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Во Флориде упавший с орбиты космический мусор пробил крышу и два этажа дома
13:04, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#США\n#происшествие\n#NASA\n#мусор\n#дом\n#МКС\n#космос
Фото: pxhere.com
82
0

Возможно, речь идет о выброшенной с МКС 3 года назад батарее.

Неаполь. США. Кровлю и два этажа дома пробил загадочный объект в городе Неаполь американского штата Флорида. Владелец особняка Алехандро Отеро утверждает, что на его жилище упал космический мусор, пишет Газета.ру

Предмет врезался в дом еще 8 марта, но известно о происшествии стало лишь недавно. Отеро написал о случившемся в социальной сети и надеется на возмещение ущерба. В результате инцидента едва не пострадал его сын.

Сообщается, что речь идет о металлическом цилиндре весом около 1 килограмма. Он может являться батареей с Международной космической станции (МКС). Известно, что блок из 9 разрядившихся элементов выбросили с МКС еще в 2021 году. Возможно, один из них не сгорел в атмосфере и долетел до Флориды. В настоящее время находку изучают специалисты НАСА.

Напомним, 29 марта жителей Карпинска Свердловской области предупредили об опасности падения обломков космической ракеты.

13:04, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#США\n#происшествие\n#NASA\n#мусор\n#дом\n#МКС\n#космос