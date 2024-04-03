Во Флориде упавший с орбиты космический мусор пробил крышу и два этажа дома

Неаполь. США. Кровлю и два этажа дома пробил загадочный объект в городе Неаполь американского штата Флорида. Владелец особняка Алехандро Отеро утверждает, что на его жилище упал космический мусор, пишет Газета.ру.

Предмет врезался в дом еще 8 марта, но известно о происшествии стало лишь недавно. Отеро написал о случившемся в социальной сети и надеется на возмещение ущерба. В результате инцидента едва не пострадал его сын.

Сообщается, что речь идет о металлическом цилиндре весом около 1 килограмма. Он может являться батареей с Международной космической станции (МКС). Известно, что блок из 9 разрядившихся элементов выбросили с МКС еще в 2021 году. Возможно, один из них не сгорел в атмосфере и долетел до Флориды. В настоящее время находку изучают специалисты НАСА.

Напомним, 29 марта жителей Карпинска Свердловской области предупредили об опасности падения обломков космической ракеты.