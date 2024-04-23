Сжигание мусора на производстве фанеры в Сюмсях привело к пожару

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсях разгорелся пожар в цехе по производству фанеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Несколько дней рабочие цеха сжигали мусор. 22 апреля это привело к пожару — огонь начал переходить на неэксплуатируемое здание.

Замначальника отдела надзорной деятельности Сюмсинского района МЧС Удмуртии Павел Рябов рассказал, что первыми возгорание заметили очевидцы. Они вызвали пожарных, когда увидели, что ветер начал разносить пылающие пиломатериалы.

В результате пожар распространился на площади 640 кв. м. Огнеборцы вытащили из огня 15 газовых баллонов, тем самым они предотвратили их детонацию. Также спасены дом и баня, которые располагались в пяти метрах от возгорания. В пожаре оказались уничтожены: неэксплуатируемое здание и надворные постройки в соседнем хозяйстве.

Собственника цеха привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»). За это предусмотрен штраф от 60 до 80 тыс. рублей.

Напомним, что с 15 апреля в Удмуртии действует особый противопожарный режим, а с 25 апреля его введут в лесах региона. Жителям региона запрещается сжигать мусор, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.