В Индии поезд «сбежал» от машиниста и проехал почти 70 километров

Нью-Дели. Индия. Около 70 км проехал в Индии неуправляемый грузовой поезд. Состав из 50 вагонов гравия отправился в путь без машиниста, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Инцидент произошел 25 февраля. Маршрут «беглеца» пролегал из штата Джамму и Кашмир в Пенджаб. На одной из станций поездная бригада должна была смениться. Машинист с помощником вышли, а смена не успела зайти, поскольку вагоны неожиданно двинулись под уклон.

Некоторое время спустя поезд разогнался почти до 100 км/час. Во избежание столкновения с другими составами, все дорожные переезды на его пути перекрыли. В итоге движение неуправляемого состава удалось остановить с помощью деревянных блоков на путях. Люди не пострадали. Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.