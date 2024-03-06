Трое энергетиков пропали без вести и 18 пострадали при пожаре на ТЭЦ в Туве

Шагонар. Тува. Пожар произошел на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Спасатели разыскивают троих пропавших работников, пишет «Интерфакс».

Как рассказал глава республики Владислав Ховалыг, на смену заступил 21 человек, из них найдены 18, все они получили травмы и другой ущерб здоровью, оставшихся ищут.

Пострадавших отправили из Шагонара в больницы Кызыла. По данным пресс-службы правительства Тувы, шестеро помещены в реанимацию, у двоих из них – черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще 6 человек направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Трое отравлены угарным газом, столько же отпущены на амбулаторное лечение.

По сообщению регионального управления МЧС, пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В администрации Улуг-Хемского района добавили, что котлы Шагонарской ТЭЦ после пожара находятся в рабочем состоянии, временно отключенное отопление будет восстановлено к вечеру.

UPD: позднее была названа возможная причина пожара – взрыв угольной пыли, рассеянной в воздухе. В регионе введен режим ЧС. Одни из травмировнных скончался в больнице. Количество пострадавших по уточненным данным составило 23 человека.