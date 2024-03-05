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Трое жителей Петербурга получили травмы при падении лифта

13:21, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Трое жителей Петербурга получили травмы при падении лифта
13:21, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#дом\n#дети\n#травмы\n#пострадавшие\n#лифт
Фото: pxhere.com
62
0

В кабину набились 10 взрослых и 5 детей.

Санкт-Петербург. После падения лифта в одном из многоквартирных домов в Шушарах (Санкт-Петербург) госпитализация потребовалась троим жителям. Об этом передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается о травмах у двоих мужчин и одного мальчика. Взрослые повредили колени, у несовершеннолетнего возможен перелом лодыжки и ушиб голеностопа.

По предварительным данным, на 8 этаже в кабину набились 15 человек, в том числе 5 детей. После этого лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа.

Напомним, в 2023 году лифт с людьми рухнул в шахту в одной из больниц Перми. Пассажиры получили травмы.

13:21, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#дом\n#дети\n#травмы\n#пострадавшие\n#лифт