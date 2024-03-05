Трое жителей Петербурга получили травмы при падении лифта

Санкт-Петербург. После падения лифта в одном из многоквартирных домов в Шушарах (Санкт-Петербург) госпитализация потребовалась троим жителям. Об этом передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается о травмах у двоих мужчин и одного мальчика. Взрослые повредили колени, у несовершеннолетнего возможен перелом лодыжки и ушиб голеностопа.

По предварительным данным, на 8 этаже в кабину набились 15 человек, в том числе 5 детей. После этого лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа.

Напомним, в 2023 году лифт с людьми рухнул в шахту в одной из больниц Перми. Пассажиры получили травмы.