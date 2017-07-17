По информации пресс-службы ведомства, с огнем боролись более 50 единиц техники и 170 человек личного состава.

Ижевск. Авиацию МЧС привели в готовность из-за пожара в селе Первомайском Удмуртии. По информации пресс-службы ведомства, с огнем боролись более 50 единиц техники и 170 человек личного состава.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в селе Первомайском на пульт диспетчера поступило в 11:06. Горели хозяйственные постройки.

Локализовали пожар в 12:59.

«Уважаемые жители Республики. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности», - обращаются сотрудники регионального МЧС к жителям региона.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.