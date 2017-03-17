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      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

      16:55, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:55, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      105
      0
      #спорт\n#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      105
      0

      Традиционный видеообзор самых важных и интересных новостей минувшей недели.

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к концу. За пятидневку в регионе произошло большое количество интересных событий. Корреспонденты «Сусанина» выбрали для своих читателей самые интересные.

      Пара строк #9: что произошло в Удмуртии за неделю

      видеообзор новостей за неделю 13 - 17 марта 2017 года

      В Удмуртии максимальный рост платы за «коммуналку» составит 5,6 процента. На треть подорожают холодная вода и водоотведение в Ижевске.

      Росавтодор проверит дороги Удмуртии, отремонтированные за счет «Платона». Инспекция побывает в 40 городах и регионах страны.

      Находящийся под домашним арестом Александр Соловьев покинул Миндортранс Удмуртии. Его пост занял Эдуард Теслев.

      Убившая 4-летнего мальчика женщина отправится в колонию на 13 лет. В своём последнем слове глазовчанка поклялась, что не убивала его.

      Контракт Сергея Душкина с «Ижсталью» рассчитан до конца апреля. Несмотря на это, тренерский штаб работает с перспективой на следующий сезон.

      16:55, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      105
      0
      #спорт\n#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
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