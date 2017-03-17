Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

Традиционный видеообзор самых важных и интересных новостей минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к концу. За пятидневку в регионе произошло большое количество интересных событий. Корреспонденты «Сусанина» выбрали для своих читателей самые интересные.

Пара строк #9: что произошло в Удмуртии за неделю видеообзор новостей за неделю 13 - 17 марта 2017 года

В Удмуртии максимальный рост платы за «коммуналку» составит 5,6 процента. На треть подорожают холодная вода и водоотведение в Ижевске.

Росавтодор проверит дороги Удмуртии, отремонтированные за счет «Платона». Инспекция побывает в 40 городах и регионах страны.

Находящийся под домашним арестом Александр Соловьев покинул Миндортранс Удмуртии. Его пост занял Эдуард Теслев.

Убившая 4-летнего мальчика женщина отправится в колонию на 13 лет. В своём последнем слове глазовчанка поклялась, что не убивала его.

Контракт Сергея Душкина с «Ижсталью» рассчитан до конца апреля. Несмотря на это, тренерский штаб работает с перспективой на следующий сезон.