Всего инспекция побывает в 40 городах и регионах страны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Росавтодор проверит состояние дорог после зимы, отремонтированных на федеральные средства. Всего инспекция федерального органа исполнительной власти побывает в 40 городах и регионах страны.

«Эксперты оценят состояние и качество более 1000 километров. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», - сообщается пресс-служба органа исполнительной власти.

Проверки пройдут на региональных дорогах в республиках Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Пермском крае, Еврейской АО, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Омской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, а также улично-дорожной сети Петрозаводска, Сыктывкара, Перми, Архангельска, Владимира, Волгограда, Вологды, Калуги, Кирова, Омска, Орла, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тольятти, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Твери и Бологое.

«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», - заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Всего в прошлом году бюджеты регионов получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию. Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом – каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.