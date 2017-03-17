Сергей Душкин: мой контракт с «Ижсталью» действует до конца апреля

На таких же условиях работает весь тренерский штаб хоккейного клуба из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Контракт главного тренера «Ижстали» с командой рассчитан до конца апреля 2017 года. Об этом наставник сообщил в интервью клубной пресс-службе.

«Контракт у меня и всего тренерского штаба действует до конца апреля, поэтому мы продолжаем работать. Работаем с перспективой на будущий сезон. Подыскиваем народ, с хоккеистами разговариваем, строим планы. А как будет решен кадровый вопрос по тренерскому штабу, решать уже не нам», - рассказал рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

Отметим, что уже в понедельник команда выйдет из краткосрочного отпуска.

«Мы уже кое с кем расстались. Ребят поблагодарили. Нет смысла их держать. Да и им самим надо трудоустраиваться. Те, с кем мы планируем продолжить сотрудничество, они будут на сборе. Привлекаем из других клубов молодых ребят. Задача сбора – поддержать физическое состояние хоккеистов, выявить новых кандидатов в команду», - пояснили Душкин.