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      Сергей Душкин: мой контракт с «Ижсталью» действует до конца апреля

      10:14, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      10:14, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"
      271
      0

      На таких же условиях работает весь тренерский штаб хоккейного клуба из столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Контракт главного тренера «Ижстали» с командой рассчитан до конца апреля 2017 года. Об этом наставник сообщил в интервью клубной пресс-службе.

      «Контракт у меня и всего тренерского штаба действует до конца апреля, поэтому мы продолжаем работать. Работаем с перспективой на будущий сезон. Подыскиваем народ, с хоккеистами разговариваем, строим планы. А как будет решен кадровый вопрос по тренерскому штабу, решать уже не нам», - рассказал рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

      Отметим, что уже в понедельник команда выйдет из краткосрочного отпуска.

      «Мы уже кое с кем расстались. Ребят поблагодарили. Нет смысла их держать. Да и им самим надо трудоустраиваться. Те, с кем мы планируем продолжить сотрудничество, они будут на сборе. Привлекаем из других клубов молодых ребят. Задача сбора – поддержать физическое состояние хоккеистов, выявить новых кандидатов в команду», - пояснили Душкин. 

      10:14, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
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