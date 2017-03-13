Обзор самых важных и интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 млрд рублей направит Удмуртия на ремонт и реконструкцию дорог в 2017 году. Из бюджета региона на эти цели выделят 1 миллиард 300 миллионов рублей. Общая сумма может увеличиться.

Удмуртия в минуту 13 марта 2017 года

Производство авто:

Производство автомобилей Nissan Sentra в Ижевске возобновили c марта. Как сообщил PR директор Nissan и Datsun в России, приостановка была корректировочной и действовала только в начале года.

Суровый приговор:

Признанную виновной в убийстве 4-летнего мальчика из Глазова приговорили к 13 годам колонии. В своём последнем слове она поклялась, что не убивала его. Женщина выплатит компенсацию 1 млн рублей.

Вести о «Весте»:

В Ижевске представили пилотный образец универсала Lada Vesta. По предварительным данным, производство и продажи машин начнут в конце лета – начале осени этого года.

Ворота на замок:

Голкипер из Ижевска Никита Медведев может выйти на поле во второй игре «Ростова» против «Манчестера». По словам главного тренера, основной страж ворот Сослан Джанаев продолжает восстанавливаться после травмы.

Приговор живодеру:

Обязательными работами отделался убивший собаку житель Красногорского. Мужчина садистскими методами поиздевался над собакой, а потом выбросил ее в мусорный контейнер. Через несколько дней от полученных травм животное скончалось.

Голливудский сценарий:

Карты, деньги, две по сто: ижевчанин-карманник пытался запугать посетителей закусочной сломанным пистолетом. 10 марта состоялось первое заседание по делу о хулиганстве в заведении общепита Ленинского района.