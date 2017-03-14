Обзор самых важных событий региона минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Росавтодор проверит состояние дорог Удмуртии, отремонтированных за счет «Платона». Всего инспекция побывает в 40 городах и регионах страны. Все нарушения будут исправлять за счет подрядчиков.
Увольнение Соловьева:
Находящийся под домашним арестом Александр Соловьев покинул Миндортранс Удмуртии. Его пост занял Эдуард Теслев, который ранее работал являлся начальником управления финансов Ижевска.
Коммунальный вопрос:
«Коммуналку» в городах и районах Удмуртии планируют передать в концессию. Полностью рабочие варианты прохождения «дорожной карты» отработаны с руководством Воткинского, Камбарского и Шарканского районов.
Символика Удмуртии:
В центральном госархиве Удмуртии рассказали как выбирали герб, флаг и гимн республики. Выставка открылась сегодня, 14 марта. В итоге выбрали варианты, предложенные художником Юрием Лобановым
Международная победа:
Ижевская пианистка стала лауреатом первой премии международного конкурса в Испании. Валерия Щекалева получила диплом I премии в номинации «Фортепиано» и фирменный кубок FIESTALONIA.
Чемпионат мира:
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на юниорском чемпионате мира. Турнир стартует 15 марта в китайском городе Тайбэй и продлится до 19 числа. Первое выступление фигуристки состоится 17 марта.
Погода в регионе:
В Удмуртии похолодает в ночь на среду. Затем на территории региона будет довольно тепло и скользко. Днем потеплеет до 0, минус 3 градусов.