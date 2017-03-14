Обзор самых важных событий региона минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Росавтодор проверит состояние дорог Удмуртии, отремонтированных за счет «Платона». Всего инспекция побывает в 40 городах и регионах страны. Все нарушения будут исправлять за счет подрядчиков.

Увольнение Соловьева:

Находящийся под домашним арестом Александр Соловьев покинул Миндортранс Удмуртии. Его пост занял Эдуард Теслев, который ранее работал являлся начальником управления финансов Ижевска.

Коммунальный вопрос:

«Коммуналку» в городах и районах Удмуртии планируют передать в концессию. Полностью рабочие варианты прохождения «дорожной карты» отработаны с руководством Воткинского, Камбарского и Шарканского районов.

Символика Удмуртии:

В центральном госархиве Удмуртии рассказали как выбирали герб, флаг и гимн республики. Выставка открылась сегодня, 14 марта. В итоге выбрали варианты, предложенные художником Юрием Лобановым

Международная победа:

Ижевская пианистка стала лауреатом первой премии международного конкурса в Испании. Валерия Щекалева получила диплом I премии в номинации «Фортепиано» и фирменный кубок FIESTALONIA.

Чемпионат мира:

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на юниорском чемпионате мира. Турнир стартует 15 марта в китайском городе Тайбэй и продлится до 19 числа. Первое выступление фигуристки состоится 17 марта.

Погода в регионе:

В Удмуртии похолодает в ночь на среду. Затем на территории региона будет довольно тепло и скользко. Днем потеплеет до 0, минус 3 градусов.