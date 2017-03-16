Тарифы на холодную воду в Ижевске вырастут на 30 процентов

Речь идет о МУП «Ижводоканал». При этом средний тариф на холодное водоснабжение и водоотведение по Удмуртии станет выше на 3,7 процента.

Ижевск. Удмуртия. Максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в 26 муниципальных образованиях Удмуртии составит 5,6 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

«Эта величина установлена для Удмуртии Российской Федерацией. Исключением являются четыре муниципальных образованиях. В них приняты решения о передаче тех или иных объектов в концессию», - рассказал Маринин.

Card

Так в Ижевске средний рост составит 9,4% за пакет услуг: тепло, вода, газ, электроэнергия и водоотведение. Максимальный рост составит 11,23% - это часть категории граждан, «где высока доля холодной воды».

Если говорить о республике, то здесь средний рост тарифов на электроэнергию с 1 июля 2017 года составит 3,8 процента.

Средний рост тарифов на тепловую энергию составит 3 процента, на горячее водоснабжение 3,6 процента.

Card

«Отмечу, что в Ижевске рост тарифа за тепло составит 6,6 процента из-за передачи сетей в концессию», - пояснил Маринин.

Тарифы на холодное водоснабжение в республике в среднем вырастут на 3,7 процента, причем в расчет не берется «Ижводоканал», так как для этого МУПа рост тарифа составит 30%. Этот уровень экономически обосновали.

Card

«Несмотря на это, тарифы на водоснабжение и питьевую воду в Удмуртии и водоотведение и питьевую воду в Ижевске самые низкие среди субъектов и городов в Приволжском федеральном округе», - рассказал Иван Маринин.

Также министр отметил, что в столице Удмуртии тарифы на тепло меньше, чем в Кирове, Ульяновске, Саратове, Йошкар-Оле и Уфе.