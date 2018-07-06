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Александр Бречалов о башне Ижмаша: в бюджете денег нет

13:53, 06 июля, 2018
Анна Торхова
13:53, 06 июля, 2018
Анна Торхова
1136
0
#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия\n#завод\n#пожар\n#Александр Бречалов
1136
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Республика не может заимствовать средства на долгосрочной основе.

Ижевск. Удмуртия. В бюджете Удмуртии на сегодняшний день нет средств на восстановление пострадавшей башни Ижмаша. Об этом журналистам рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Наш бюджет пока не позволяет долгосрочно взять средства, мы не можем прогнозировать на такие суммы. Мы рискуем, берем деньги через различные наши организации, но в первую очередь под <…> всё, что касается социальной инфраструктуры, здравоохранения», - отметил руководитель республики.

По словам главы, пока конкретных решений не найдено.

Ранее проект корпуса уже презентовали в Сочи, Санкт-Петербурге. Позднее его представят на форуме на Дальнем Востоке.

«Мы провели огромную работу, подписали соглашение с Ростуризмом на сочинском экономическом форуме, я провел около 10 встреч с крупными предпринимателями. У них есть заинтересованность, но поскольку объект очень сложный <…>, это огромные средства», - сообщил Александр Бречалов.

На следующей неделе объект посетит группа экспертов-архитекторов, которые ранее работали со схожими по масштабу проектами.

Напомним, пожар на башне Ижмаша произошел 3 июля. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По словам историка Евгения Шумилова, город утратил главный державный символ оборонной мощности Российской Империи.

10 июля состоится заседание инициативной группы активистов, которые начнут сбор средств на восстановление башни.

13:53, 06 июля, 2018
Анна Торхова
1136
0
#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия\n#завод\n#пожар\n#Александр Бречалов

 

 

 


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