Игринский район простился с погибшим на СВО земляком

Игра. Удмуртия. В Игринском районе состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации местным жителем. Об этом сообщил глава района Александр Чирков в соцсетях.

Похороны Константина Меньшикова прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким бойца. Поддержка семье оказывается в полном объёме.

«Это тяжелая потеря для всех нас. Мы гордимся подвигом нашего защитника Отечества. Исполняя воинский долг, он проявил мужество и отвагу, героически погиб, защищая нас, наших детей и нашу страну. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!», — написал Александр Чирков.