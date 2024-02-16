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Игринский район простился с погибшим на СВО земляком

16:13, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Игринский район простился с погибшим на СВО земляком
16:13, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#СВО\n#прощание\n#Александр Бречалов\n#Игринский район
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
129
0

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким Константина Меньшикова.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации местным жителем. Об этом сообщил глава района Александр Чирков в соцсетях.

Похороны Константина Меньшикова прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким бойца. Поддержка семье оказывается в полном объёме.

«Это тяжелая потеря для всех нас. Мы гордимся подвигом нашего защитника Отечества. Исполняя воинский долг, он проявил мужество и отвагу, героически погиб, защищая нас, наших детей и нашу страну. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!», — написал Александр Чирков.

16:13, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#СВО\n#прощание\n#Александр Бречалов\n#Игринский район