Удмуртия первой в ПФО выполнила план по комплектованию Вооруженных сил России

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия первая в ПФО выполнила планы по комплектованию Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

«На сегодняшний день нет потребности во второй волне мобилизации, в том числе и благодаря тому, что мужчины активно заключают контракт на военную службу. Сейчас, по словам президента, ежедневно около 1,5 тысяч человек в стране приходят, чтобы заключить контракт. Среди них и жители Удмуртии – они отправляются на переобучение несколько раз в неделю», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также в ходе совещания была отмечена помощь со стороны жителей Удмуртии. Общими силами бизнеса и заводов удалось направить 1100 тонн гуманитарной помощи через Фонд «Сообщество».

15 декабря отправится очередная партия гуманитарки, а в преддверии Нового года в зону СВО отправят 3 тонны удмуртских пельменей.

Руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев отметил, что для пополнения предприятий новыми специалистами, они разработали проект «Работай в Удмуртии».

«Это своего рода пакет предложений о работе и жизни в республике. Помимо собственных мер поддержки предприятий, готовы предложить: аренду жилья в течение первого года, льготную ипотеку до 5% годовых, 6 соток на садовый участок, устройство детей в детские сады и школы. Единый центр занятости будет вести полное сопровождение желающих включиться в проект», — заключил Александр Журавлев.

Напомним, что в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин объявил, что второй волны мобилизации не будет.