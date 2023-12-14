Порыв на теплосетях оставил без воды Балезино и три деревни

На место аварии прибыл Александр Бречалов.
Балезино. Удмуртия. Порыв на теплосетях произошёл в посёлке Балезино. Об этом вечером 13 декабря сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.
«Сегодня здесь из-за порыва на сетях без воды остался районный центр и три деревни», — написал Бречалов в своём ТГ-канале.
Он отметил, что коммунальщики оперативно ликвидировали аварию и вода уже должна вернуться в дома и соцобъекты.
«Вопрос с давлением на сети и теплом в домах должен быть решён в ближайшее время», — подчеркнул глава Удмуртии.
По сообщению администрации Балезинского района, кроме райцентра из-за аварии на очистных сооружениях подача воды была прекращена также в деревни Кожило, Кестым и Такапи.
В комментариях на официальной странице райадминистрации жители продолжают сообщать об отсутствии воды и утром 14 декабря.