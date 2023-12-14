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Порыв на теплосетях оставил без воды Балезино и три деревни

08:30, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Порыв на теплосетях оставил без воды Балезино и три деревни
08:30, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Балезино\n#порыв\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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На место аварии прибыл Александр Бречалов.

Балезино. Удмуртия. Порыв на теплосетях произошёл в посёлке Балезино. Об этом вечером 13 декабря сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

«Сегодня здесь из-за порыва на сетях без воды остался районный центр и три деревни», — написал Бречалов в своём ТГ-канале.

Он отметил, что коммунальщики оперативно ликвидировали аварию и вода уже должна вернуться в дома и соцобъекты.

«Вопрос с давлением на сети и теплом в домах должен быть решён в ближайшее время», — подчеркнул глава Удмуртии.

По сообщению администрации Балезинского района, кроме райцентра из-за аварии на очистных сооружениях подача воды была прекращена также в деревни Кожило, Кестым и Такапи.

В комментариях на официальной странице райадминистрации жители продолжают сообщать об отсутствии воды и утром 14 декабря.

08:30, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
60
0
#Балезино\n#порыв\n#Александр Бречалов