В Ижевске загорелась башня Ижмаша

Пострадавших нет.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошел пожар на башне завода Ижмаш. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике, сигнал о возгорании поступил 3 июля в 13:56.
Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
Причины возгорания выясняются.
Отметим, башня оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения.
Башня горит!
2 Likes, 1 Comments - Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Башня горит!"
Владимир Кулёмин
вот и нет больше символа Ижевска