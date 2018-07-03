В Ижевске загорелась башня Ижмаша

Пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошел пожар на башне завода Ижмаш. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике, сигнал о возгорании поступил 3 июля в 13:56.

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

Отметим, башня оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения.









Башня горит! 2 Likes, 1 Comments - Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Башня горит!"