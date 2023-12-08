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Александр Бречалов рассказал, что встретит Новый год в Ижевске

10:16, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Александр Бречалов рассказал, что встретит Новый год в Ижевске
10:16, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#Новый год\n#Александр Бречалов\n#семья
Фото: официальная страница Александра Бречалова
154
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Обычно они с семьёй отмечают праздник в Краснодаре.

Ижевск. Удмуртия. В конце Прямой линии 7 декабря Александр Бречалов рассказал, что ближайший Новый год он встретит с семьёй в Ижевске.

«Жители, ждите сюрпризы. Будет ездить Дед Мороз, наверное, даже два, если сын приедет» — объявил глава Удмуртии.

Также Александр Бречалов ответил на предложение жительницы Удмуртии о совместной пробежке 1 января.

«1 января я традиционно бегу. Пока не знаю деталей, где и во сколько, но давайте договоримся», — предложил жителям глава республики.

10:16, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#Новый год\n#Александр Бречалов\n#семья