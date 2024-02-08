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Александр Бречалов прокомментировал ситуацию со «взрывом» на полигоне Воткинского завода

12:27, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Александр Бречалов прокомментировал ситуацию со «взрывом» на полигоне Воткинского завода
12:27, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: скриншот из видео («Типичный Ижевск»)
1448
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По его словам, никаких ЧС в республике не произошло.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с огненным заревом, которое видели жители Ижевска и Завьяловского района вечером 7 февраля.

«Хотел бы прокомментировать ваши сообщения о том, что в Завьяловском районе произошла ситуация, связанная с Воткинским заводом. Если бы действительно произошло какое-то ЧП, которое нужно было бы комментировать и объяснять, то я бы это сделал сразу. За прошедшие сутки никаких чрезвычайных ситуаций в Удмуртии не было. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Александр Бречалов.

Ранее в СМИ сообщали, что зарево наблюдалось вследствие плановых испытаний ракетных двигателей.

 

12:27, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов