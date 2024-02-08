Александр Бречалов прокомментировал ситуацию со «взрывом» на полигоне Воткинского завода

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с огненным заревом, которое видели жители Ижевска и Завьяловского района вечером 7 февраля.

«Хотел бы прокомментировать ваши сообщения о том, что в Завьяловском районе произошла ситуация, связанная с Воткинским заводом. Если бы действительно произошло какое-то ЧП, которое нужно было бы комментировать и объяснять, то я бы это сделал сразу. За прошедшие сутки никаких чрезвычайных ситуаций в Удмуртии не было. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Александр Бречалов.

Ранее в СМИ сообщали, что зарево наблюдалось вследствие плановых испытаний ракетных двигателей.