Доклад главы Удмуртии перед Госсоветом назначили на 16 января

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитается перед парламентом республики о положении дел в регионе 16 января. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 9 января.

«Подведём итоги 2023 года в Госсовете 16 января. По традиции выступлю с докладом «О положении в республике», — сказал Бречалов.

Напомним, отчёт ранее был запланирован на заседание XII сессии Госсовета Удмуртии, назначенное на 22 декабря 2023 года. Но Бречалов попросил перенести сессию на более поздний срок, не обозначая причин переноса. Парламент удовлетворил его просьбу.