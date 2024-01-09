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Доклад главы Удмуртии перед Госсоветом назначили на 16 января

09:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Доклад главы Удмуртии перед Госсоветом назначили на 16 января
09:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Госсовет Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
82
0

Ранее это планировалось сделать 22 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитается перед парламентом республики о положении дел в регионе 16 января. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 9 января.

«Подведём итоги 2023 года в Госсовете 16 января. По традиции выступлю с докладом «О положении в республике», — сказал Бречалов.

Напомним, отчёт ранее был запланирован на заседание XII сессии Госсовета Удмуртии, назначенное на 22 декабря 2023 года. Но Бречалов попросил перенести сессию на более поздний срок, не обозначая причин переноса. Парламент удовлетворил его просьбу.

09:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
82
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Госсовет Удмуртии