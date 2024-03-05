Почти 2 млрд рублей нужно на модернизацию ЖКХ в Балезино до 2030 года

Балезино. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках рабочей поездки в Балезино провёл совещание по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Как передаёт udmurt.ru, руководитель региона отметил, что Балезинский район в зоне «рисковых точек» по ЖКХ. Износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 90%. Износ сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения равен 80%.

Отметим, что за 7 лет на подготовку объектов ЖКХ в районе к зиме выделено 45 млн рублей. Ещё по адресной инвестпрограмме — 120 с половиной миллионов. Как отметил Бречалов, повлиять на сложившуюся десятилетиями ситуацию этих средств однозначно мало.

В этом году по заявке района Балезино выделено 266 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию очистных сооружений, перевооружение котельных и капремонт коммунальной инфраструктуры.

Последняя серьёзная авария на сетях водоснабжения в Балезино произошла в декабре. Тогда без воды остались порядка 12 тыс. человек. В декабре же на восстановительные работы была выделена дотация в 10 млн рублей. На 600 тыс. из них на станции второго подъёма заменён аварийный участок трубопровода. Тем самым минимизированы риски по повторению аварийной ситуации.

Вице-премьер Игорь Асабин рассказал, что для приведения станции второго подъёма в нормативное состояние сейчас идёт корректировка проектно-сметной документации, далее район приступит к разработке инженерных изысканий.

Для модернизации коммунальной инфраструктуры Балезино до 2030-го года потребуется всего 1,9 млрд рублей. Уже в этом году будет проведена реконструкция очистных сооружений льнозавода. Далее в планах – заменить 30 источников теплоснабжения и порядка 130 км сетей водоснабжения, что позволит снизить средний износ объектов коммунальной инфраструктуры на 25% и привести коммунальную инфраструктуру района в работоспособное состояние.

В рамках совещания участники также обсудили перспективные проекты в Балезино. Так, 31 января подписано соглашение с генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым о строительстве нового ФОКа.

Еще один проект — ремонт молодёжно-спортивного комплекса под Молодёжный центр. Более 15 млн получено из федерального бюджета по нацпроекту «Образование». Глава района Юрий Новойдарский рассказал, что до 8 апреля необходимо заключить контракт, 1 мая выйти на объект, дата ввода в эксплуатацию – 4 ноября. В проект ремонта вошли 400 кв. м. из 800. На объекте нет вентиляции, не вошёл в план работ и спортивный зал.