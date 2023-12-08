Диспансеризация для участников СВО стартует в Удмуртии с 11 декабря

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время своей прямой линии 7 декабря рассказал о медицинской реабилитации участников специальной военной операции.

«С 11 декабря мы запускаем акцию "Цени своё здоровье" — это диспансеризация всех участников СВО, и в Клинико-диагностическом центре для жителей Ижевска, и в поликлиниках по месту жительства», — сказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что сейчас уже порядка 400 бойцов из Удмуртии получили лечение и реабилитацию в больницах республики. 252 человека прошли лечение в условиях стационара, а 151 участник специальной военной операции получили амбулаторную помощь.

«Мы это делаем часто в инициативном порядке сами, так как даже самая лёгкая контузия может привести к нежелательным последствиям для организма. Просьба к самим участникам спецоперации и их родственникам обращаться за медпомощью», — призвал Александр Бречалов.

Он рассказал, что отделения по реабилитации работают на базе 1-й Республиканской клинической больницы, в Клинико-диагностическом центре, ГКБ №1 и ГКБ №6 Ижевска, Можгинской районной больнице. Также участники СВО и члены их семей могут получить психологическую помощь.

Напомним, всего при поддержке официального фонда «Сообщество» бойцам и населению новых регионов России от жителей Удмуртии ушло уже свыше 1 100 тонн грузов.

Членов семей участников спецоперации в республике тоже стараются окружить заботой. Александр Бречалов регулярно встречается с матерями и жёнами бойцов, помогает решать их проблемы. Социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества», филиал которого создан в Удмуртии по поручению президента России Владимира Путина, работают с ветеранами спецоперации и родственниками погибших бойцов. Занимаются разными вопросами: от содействия в получении положенных мер поддержки до помощи с жильём.