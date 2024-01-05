Глава Удмуртии обозначил приоритетом при снегоуборке больницы и учреждения культуры

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание с членами правительства региона и главами муниципальных образований. Как передаёт пресс-служба администрации главы и правительства республики, первым вопросом повестки стала уборка снега на фоне продолжающихся снегопадов.

По состоянию на 4 декабря сильный снег зафиксирован в Воткинске и Можге — 8 мм осадков, Ижевске — 7 мм, Сарапуле и Селтах — по 6 мм. В ночь на 5 января также прошли снегопады. В следующие двое суток прогнозируется резкое похолодание вплоть до -35 градусов.

Неблагоприятные погодные условия осложнили работу коммунальных служб, поэтому уборка снега переведена в режим, учитывающий приоритетность объектов.

Александр Бречалов обозначил наиболее значимые из них в новогодние каникулы: «Все организации здравоохранения Удмуртии, в частности взрослые поликлиники, начинают с завтрашнего дня полноценную работу. Поэтому завтра к 10 мне нужен доклад о том, что все подъездные пути к больницам и поликлиникам почищены».

Самые критичные точки в этом направлении, по словам и. о. министра здравоохранения Марины Петренко, – это дороги вокруг второй городской больницы в Ижевске, и стоянки около первой Республиканской больницы и онкологического диспансера на улице Труда.

Другой акцент для дорожных служб – религиозные сооружения и учреждения культуры.

«У нас насыщенная культурная программа для взрослых и детей. Спектакли, новогодние представления и так далее. Бабушки с внуками идут. Не буду конкретику приводить, но в отдельных местах у театров выйти на остановку из транспорта невозможно – надо спрыгивать. Прошла техника – молодцы, хорошо, что отреагировали, но оставила метровый бруствер. Обратите на это внимание. То же самое касается храмов, соборов и церквей – к Рождеству люди должны иметь возможность беспрепятственно попасть на праздничные службы», — подчеркнул глава Удмуртии.

Он также отметил, что отдельная системная работа должна быть выстроена в части информирования населения. Так, по данным ЦУР, всего с 30 декабря по 3 января от жителей Удмуртии поступило 963 сообщения, треть из них – про уборку снега и расчистку дорог. Большой объём жалоб поступает на качество содержания дорожной сети в Завьяловском, Сарапульском районах и в самом Сарапуле.

Со словами критики Бречалов обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Горбачёву, призвав активнее контролировать работу подрядчика на наиболее проблемных направлениях и отрабатывать на штабе вопросы, требующие вовлечения глав районов или соседних регионов. Необходимо обеспечить отмену платы на местах стоянок грузового транспорта в период перекрытия дорог. Договориться об этом с бизнесом – задача администраций.

Вторым вопросом повестки стала пожарная безопасность. Как доложил замначальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по УР Андрей Блинов, с 31 декабря по 3 января в Удмуртии произошло 20 пожаров – по сравнению с прошлым годом увеличение на 11 %. Получили травмы 3 человека. Погибло 6 человек, в том числе 1 ребенок, в то время как за аналогичный период прошлого года погибших не зарегистрировано. Анализ погибших по социальному статусу показал, что 5 человек являлись безработными, один трехлетний ребенок был оставлен дома без присмотра матери. Все погибшие на пожарах взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. 80% пожаров с гибелью людей произошли в сельской местности.