Глава Удмуртии поддержал решение Владимира Путина об участии в президентских выборах

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение Владимира Путина об участии в выборах президента. Как напомнила пресс-служба главы и правительства республики, 8 декабря Владимир Путин вручил участникам специальной военной операции ордена «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля.

После церемонии президент пообщался с награждёнными Героями России. Герой ДНР, командир батальона «Спарта» Артём Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы: «Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. Мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации, и вы – наш президент». Остальные присоединились к просьбе. Президент согласился.

«Спасибо большое, не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

Александр Бречалов поддержал решение Владимира Путина.

«Владимир Владимирович объявил о своем участии в президентских выборах. Об изменениях, которые произошли в нашей стране под его руководством, об эффективности и развитии говорили на прямой линии. Такие перемены должны продолжаться. Удмуртия с вами, Владимир Владимирович!» — написал он в социальных сетях.

Напомним, Центризбирком РФ принял постановление, согласно которому голосование на выборах президента России в марте 2024 года будет идти три дня — 15, 16 и в основной день 17 марта.

Выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.