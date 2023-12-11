За 11 месяцев 2023 года более 300 тысяч жителей Удмуртии прошли диспансеризацию

Выявлено 785 случаев образования злокачественных опухолей.
Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2023 года диспансеризацию прошли более 300 тысяч жителей Удмуртии. Кроме того, было проведено более 60 тысяч профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
После первых исследований на второй этап диспансеризации отправили почти 100 тысяч человек.
В результате медики выявили у пациентов более 36 тысяч заболеваний. А общее число хронических перевалило за отметку в 14 тысяч.
Среди них: 11 333 случая болезней системы кровообращения, 1387 случаев сахарного диабета, 785 случаев злокачественных образований, из которых 618 обнаружены на ранней стадии, а также 539 случаев обструктивной болезни лёгких. Под наблюдением врачей остались все пациенты с выявленными заболеваниями.
Министерство здравоохранения отметило, что 56,2%, проверивших своё здоровье – это люди трудоспособного возраста. Традиционно более внимательными к своему здоровью оказались женщины, их доля составила 63,5%. Общее число жителей республики, прошедших диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры, составило 364 418 человек.
Неделя с 11 по 17 декабря объявлена Минздравом России неделей ответственного отношения к своему здоровью. Каждый человек, заботящийся о своём здоровье, должен своевременно проходить диспансеризацию.
Возможность бесплатного и регулярного прохождения профилактических мероприятий у россиян появилась в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Пройти диспансеризацию можно в удобное время в своей поликлинике по месту жительства или на месте работы.
Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов объявил акцию «ЦЕНИ СВОе Zдоровье», в рамках которой диспансеризацию могут пройти участники СВО. Этой возможностью они смогут воспользоваться в Клинико-диагностическом центре Ижевска или поликлиниках по месту жительства.